ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Paweł Dawidoiwcz

Pisa zainteresowana transferem Pawła Dawidowicza

Hellas Werona utrzymał się w Serie A, zajmując 14. miejsce w tabeli. Jednym z kluczowych zawodników zespołu w sezonie 2024/2025 był Paweł Dawidowicz. Reprezentant Polski zdecydował się na zmianę otoczenia, bowiem nie przedłuży kontraktu wygasającego w czerwcu.

Wszystko wskazuje na to, że obrońca zostanie jednak w Serie A. Najnowsze informacje sugerują, że Polak znalazł się w kręgu zainteresowań beniaminka ligi włoskiej. Jak podaje Gianluca Di Marzio ofertę kontraktu złożyła zawodnikowi – Pisa SC.

Pisa po awansie do Serie A szuka wzmocnień, które pozwolą im utrzymać się w elicie. Trenerem zespołu jest Filippo Inzaghi, lecz media donoszą, że niebawem w klubie może nastąpić zmiana szkoleniowca. Co ciekawe pierwotnie sugerowano, że Dawidowicz wyjedzie z Półwyspu Apenińskiego. W przeszłości pojawiały się informacje, że obrońca przeniesie się do Benfiki.

Dawidowicz ma spore doświadczenie na włoskich boiskach. Oprócz barw Hellasu grał również w Palermo. Łącznie w Serie A rozegrał 139 spotkań, w których dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. W swoim piłkarskim CV ma także Lechię Gdańsk czy VfL Bochum.

Warto dodać, że choć Dawidowicz to nominalny obrońca, tak w końcówce sezonu występował jako defensywny pomocnik. Ponadto przez większą część sezonu grał z opaską kapitana na ramieniu. W Hellasie spędził siedem lat, dołączając do zespołu latem 2018 roku.