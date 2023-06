Widzew Łódź za pośrednictwem mediów społecznościowych pochwalił się, że Dawid Tkacz przechodzi testy medyczne przed transferem do Czerwono-Biało-Czerwonych.

IMAGO / Radosław Jóźwiak / Cyfrasport / Newspix.pl Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź

Dawid Tkacz zgodnie z przewidywaniami trafi do Widzewa Łódź

Osiemnastoletni pomocnik właśnie przechodzi testy medyczne

Młodzieżowy reprezentant Polski przejdzie do Serca Łodzi na zasadzie wolnego transferu

Widzew znalazł swojego młodzieżowca, Tkacz trafi do Serca Łodzi

Widzew Łódź za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że na testach medycznych w ekstraklasowym klubie przebywa Dawid Tkacz. Jeżeli przebiegną one pomyślnie, to 18-letni pomocnik przejdzie do drużyny prowadzonej przez Janusza Niedźwiedzia.

Czerwono-Biało-Czerwoni tym samym w sezonie 2023/2024 będą mieli w swoim składzie młodzieżowca, czego wymagają przepisy, które zostały podtrzymane. Dawid Tkacz trafi do Widzewa Łódź na zasadzie wolnego transferu, ale Górnik Łęczna otrzyma ekwiwalent za wyszkolenie.

18-letni ofensywny pomocnik, który obecnie zmaga się z kontuzją łąkotki, w 35 meczach zakończonej kampanii strzelił 5 bramek i zaliczył 1 asystę. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 300 tysięcy euro.