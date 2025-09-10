David ujawnia zakulisowe rozmowy. Był blisko innego giganta

Jonathan David przyznał w rozmowie z „La Gazzetta dello Sport”, że przed transferem do Juventusu interesował się nim także Inter. Kanadyjski napastnik podkreślił jednak, że jest szczęśliwy w Turynie i nie może doczekać się gry w "derbach Włoch".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jonathan David

David opowiedział o kulisach transferu do Juventusu

Jonathan David przygotowuje się do swojego pierwszego meczu przeciwko Interowi w barwach Juventusu. Spotkanie na Allianz Stadium zapowiada się wyjątkowo, bo Kanadyjczyk zdradził, że przed transferem do Turynu kontaktował się z nim także klub z Mediolanu. – Nie byłem tak blisko. Były rozmowy z moim agentem, ale nic poważnego. Jestem bardzo szczęśliwy w Juventusie – podkreślił napastnik.

Dla 24-latka gra w Turynie to spełnienie marzeń. – Podpisując kontrakt wiedziałem, że trafiłem do wielkiego klubu, ale dopiero od środka widać, jak ogromny jest Juventus. Każda rzecz musi być tutaj na najwyższym poziomie – stwierdził.

David zdążył już zaznaczyć swoją obecność w Serie A. W debiucie zdobył bramkę przeciwko Parmie, co docenił trener Igor Tudor. Teraz liczy, że powtórzy ten wyczyn w starciu z Interem. – Jeśli zagram, spróbuję strzelić gola. Nieważne, czy będzie to finezyjne uderzenie, czy gol z bliska. Najważniejsze to pomóc drużynie – powiedział.

Nowy napastnik Juventusu zdradził też, kto zrobił na nim największe wrażenie w szatni. – Locatelli, szczególnie jego umiejętność podań i kontrola tempa gry – zaznaczył.

Kanadyjczyk, który w ostatnich trzech sezonach Ligue 1 zdobywał ponad 25 bramek rocznie, nie chciał jednak deklarować konkretnego celu strzeleckiego. – Serie A to bardzo trudna liga. Nie podam liczby, będę próbował strzelać jak najwięcej i zobaczymy, co z tego wyjdzie – podsumował.

Zobacz również: Barcelona wściekła na Ancelottiego. Poszło o Raphinhę