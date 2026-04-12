Aston Villa na zakupach w Niemczech. To byłby ciekawy ruch

14:24, 12. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk

Aston Villa planuje wzmocnić środek obrony w letnim okienku transferowym. Jak donosi serwis Inside Futbol, na celownik klubu z Birmingham trafił Danilho Doekhi.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Aston Villa zapowiada dużą aktywność podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Zespół Lwów od kilku sezonów należy do czołówki Premier League, a władze klubu z Birmingham chcą utrzymać wysoki poziom sportowy także w kolejnych latach. Z tego powodu planowane są wzmocnienia na kilku pozycjach, w tym przede wszystkim w środku obrony, gdzie potrzebna jest większa rywalizacja.

Jak informuje serwis „Inside Futbol”, w związku z tym na celowniku Aston Villi znalazł się Danilho Doekhi z Unionu Berlin. 27-letni środkowy obrońca ma ważny kontrakt z obecnym pracodawcą tylko do 30 czerwca 2026 roku i nie planuje przedłużenia wygasającej umowy.

To oznacza, że w niedalekiej przyszłości najprawdopodobniej będzie dostępny na bardzo korzystnych warunkach – za darmo – co czyni go atrakcyjną opcją transferową. Klub z Birmingham chce wykorzystać tę sytuację i rozważa podjęcie konkretnych działań.

Były młodzieżowy reprezentant Holandii z powodzeniem występuje w Unionie Berlin od lipca 2022 roku, kiedy trafił tam na zasadzie wolnego transferu z Vitesse Arnhem. Od tego czasu stał się ważnym elementem defensywy ekipy Żelaznych. W trwającej kampanii rozegrał 32 mecze, zdobył 6 bramek i zanotował 1 asystę, co jak na środkowego obrońcę jest bardzo dobrym wynikiem. Jego wartość rynkowa wynosi około 13 milionów euro.