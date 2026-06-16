Wisła Płock z pilnym komunikatem. Wyjaśniła się przyszłość Misiury

Wisła Płock poinformowała, że Mariusz Misiura odchodzi z klubu. Kontrakt z trenerem został rozwiązany za porozumieniem stron. Niewykluczone, że jego nowym pracodawcą zostanie Motor Lublin.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Mariusz Misiura rozwiązał kontrakt z Wisłą Płock

Stało się to, czego można było się spodziewać w związku z ostatnimi doniesieniami w mediach. Mariusz Misiura nie jest już trenerem Wisły Płock. We wtorek (16 czerwca) klub przekazał oficjalną informację o rozstaniu ze szkoleniowcem. Kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. Nafciarze w najbliższym czasie przedstawią nazwisko nowego opiekuna pierwszego zespołu.

– Mariusz Misiura odchodzi z Wisły Płock S.A. Umowa z trenerem została rozwiązana za porozumieniem stron. Dziękujemy trenerowi Mariuszowi Misiurze za jego profesjonalizm i serce włożone w niezwykle owocną pracę z Nafciarzami. Życzymy zdrowia i pomyślności na polu zawodowym oraz prywatnym – poinformował klub na oficjalnej stronie internetowej.

Misiura pracował w Wiśle Płock od lipca 2024 roku. Pod jego wodzą Nafciarze awansowali z Betclic 1. Ligi do PKO BP Ekstraklasy. W pierwszym sezonie w elicie zakończyli rozgrywki na wysokim 8. miejscu. Bilans trenera to 32 zwycięstwa, 20 remisów i 20 porażek.

Niewykluczone, że rozstanie z Wisłą to tylko początek zmian na ławkach trenerskich w PKO BP Ekstraklasie. Od kilku dni nazwisko 45-latka jest łączone z posadą trenera Motoru Lublin. Tam z pracą pożegnać się ma Mateusz Stolarski, którego Misiura może zastąpić.

Oprócz Wisły Płock w swoim CV ma także pracę w takich klubach jak Znicz Pruszków oraz Warta Gorzów.