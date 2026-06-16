Widzew Łódź celuje w transfer za milion euro! To piłkarz z Ekstraklasy

Widzew Łódź znalazł się w gronie klubów, które intresują się Igorem Drapińskim. W umowie piłkarza zapisana została klauzula odstępnego o wartości miliona euro - informuje serwis sestaporta.news.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Widzew Łódź obserwuje Igora Drapińskiego. Konkurencja jest duża

Widzew Łódź lada moment może sfinalizować jeden z najgłośniejszych transferów w PKO BP Ekstraklasie. Do polskiej ligi ma wrócić Karol Świderski. Napastnik znalazł się na wylocie z Panathinaikosu, a łódzki klub interesował się nim mniej więcej od pół roku. Kwota transakcji ma wynieść milion euro. Okazuje się jednak, że to nie wszystko, ponieważ kolejny milion euro mogą przeznaczyć na innego Polaka.

W kręgu zainteresowań Widzewa Łódź jest Igor Drapiński, o czym poinformował dziennikarz Michele Bufalino z serwisu sestasport.news. To 22-letni środkowy obrońca, który na co dzień broni barw Piasta Gliwice. W jego kontrakcie zapisana jest suma odstępnego.

Kontrakt młodzieżowego reprezentanta Polski z Piastem obowiązuje do połowy 2029 roku, ale klauzula odstępnego przyciąga wielu zainteresowanych. Nie tylko Widzew Łódź zauważył okazję do pozyskania stopera, ale także dobre zagraniczne kluby. Źródło w gronie chętnych wymienia włoską Pisę, austriacki Red Bull Salzburg oraz AGF Aarhus i FC Kopenhagę z Danii.

Na ten moment faworytem ma być jednak Pisa, czyli spadkowicz z Serie A. Włoski klub miał wykonać zdecydowane kroki, aby sfinalizować transfer Igora Drapińskiego. Wygląda na to, że utalentowany obrońca będzie mógł przebierać w ofertach w najbliższym czasie.

Drapiński trafił do Piasta latem 2024 roku z Wisły Płock na zasadzie wolnego transferu. Łącznie w Ekstraklasie rozegrał 67 spotkań. Portal Transfermarkt wycenia go na 1,5 mln euro.