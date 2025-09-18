Olmo na radarze angielskiej potęgi. Barcelona zarobi 70 mln funtów?

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Newcastle United wzięło na celownik Daniego Olmo

Dani Olmo nie może być pewny swojej przyszłości w Barcelonie. Według najnowszych informacji mediów Duma Katalonii nie jest do końca zadowolona z jego postawy, a dodatkowo 27-letni pomocnik zbyt często wypada z gry z powodu kontuzji. Choć sprowadzano go z dużymi nadziejami, to nieregularna forma oraz podatność na urazy sprawiły, że pozycja zawodnika w drużynie Hansiego Flicka znacznie osłabła. Mistrzowie La Ligi podobno są gotowi wysłuchać ofert za reprezentanta Hiszpanii, a ewentualna sprzedaż Olmo mogłaby poprawić sytuację finansową klubu, który od dłuższego czasu zmaga się z poważnymi problemami budżetowymi.

Jak podaje brytyjski portal „TEAMtalk”, w jednym z najbliższych okienek transferowych propozycję za Daniego Olmo może złożyć Newcastle United. Anglicy nie zamierzają oszczędzać – zdaniem wspomnianego serwisu są skłonni zaoferować nawet 70 milionów funtów za hiszpańskiego pomocnika. Tak wysoka kwota z pewnością przykułaby uwagę władz Barcelony i mogłaby skłonić klub do sprzedaży piłkarza, którego dyspozycja pozostawia wiele do życzenia. Pozyskanie Olmo byłoby jasnym sygnałem, że ekipa z St. James’ Park chce umacniać swoją pozycję w Premier League oraz z powodzeniem rywalizować w europejskich pucharach.

Dani Olmo jest wychowankiem Barcelony, jednak w 2014 roku niespodziewanie zdecydował się na przenosiny do chorwackiego Dinama Zagrzeb, gdzie rozwinął skrzydła i szybko zwrócił na siebie uwagę skautów klubów z najlepszych europejskich lig. Sześć lat później dołączył do RB Lipsk, stając się jednym z czołowych zawodników Bundesligi. Latem 2024 roku Hiszpan powrócił do Barcelony, która zapłaciła za niego 55 milionów euro. Od tego czasu Olmo w barwach zespołu Blaugrany rozegrał 43 mecze, strzelił 12 goli oraz zanotował 8 asyst. Jego historia zatoczyła więc pełne koło, aczkolwiek coraz częściej pojawiają się głosy, że druga przygoda pomocnika z Barceloną może wkrótce dobiec końca.