Barcelona myśli o sprzedaży gwiazdora. Zapłaciła za niego fortunę

FC Barcelona nie jest do końca zadowolona z postawy Daniego Olmo i może sprzedać go w jednym z najbliższych okienek transferowych. W ten sposób Duma Katalonii poprawiłaby swoją sytuację finansową - czytamy na hiszpańskiej stronie Fichajes.net.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta - prezydent Barcelony

Dani Olmo niepewny swojej przyszłości na Camp Nou

Dani Olmo póki co nie do końca sprawdza się w Barcelonie. 27-letni zawodnik bez wątpienia posiada ogromne doświadczenie na najwyższym poziomie i daje Hansiemu Flickowi wiele możliwości taktycznych, ponieważ potrafi obsadzić kilka pozycji w ofensywie. Problem w tym, że hiszpański pomocnik nie potrafi ustabilizować formy – zdarzają mu się mecze znakomite, ale równie często pozostaje niewidoczny na boisku. Dodatkowo Olmo nierzadko musi pauzować z powodu różnych urazów, które w znacznym stopniu utrudniają mu regularne występy w barwach ekipy Blaugrany.

Z tego powodu, jak donosi serwis „Fichajes.net”, Duma Katalonii nie wyklucza sprzedaży 45-krotnego reprezentanta Hiszpanii w jednym z najbliższych okienek transferowych. Transakcja miałaby rozwiązać sportowe dylematy związane z nieregularną dyspozycją piłkarza oraz jednocześnie poprawić trudną sytuację finansową klubu z Camp Nou. FC Barcelona raczej nie musiałaby obawiać się o brak zainteresowania – Dani Olmo od dawna znajduje się bowiem na radarze kilku gigantów Premier League, którzy doceniają jego technikę, boiskową inteligencję i wszechstronność.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Przypomnijmy, że Dani Olmo jest wychowankiem słynnej La Masii, lecz w 2014 roku zdecydował się opuścić stolicę Katalonii, by dołączyć do chorwackiego Dinama Zagrzeb. To tam rozwinął skrzydła, a następnie spędził cztery i pół sezonu w RB Lipsk, gdzie uchodził za czołowego zawodnika Bundesligi. Latem 2024 roku powrócił do Barcelony, która zapłaciła za niego aż 55 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał łącznie 43 spotkania, w których strzelił 12 goli oraz zaliczył 8 asyst. Mimo to, według najnowszych informacji mediów, przyszłość hiszpańskiego gwiazdora na Camp Nou stoi pod dużym znakiem zapytania.