Dani Ceballos trafi do Marsylii? Podjął ostateczną decyzję

Dani Ceballos był bliski przeprowadzki do Olympique'u Marsylia, ale ostatecznie odrzucił ofertę francuskiego klubu. 29-letni pomocnik woli przejść do macierzystego Realu Betis lub zostać w Realu Madryt - wynika z informacji hiszpańskiej gazety AS.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Dani Ceballos

Olympique Marsylia obejdzie się smakiem

W ostatnich dniach sporo mówiło się o potencjalnych przenosinach Daniego Ceballosa do Olympique’u Marsylia. Hiszpański pomocnik prowadził zaawansowane rozmowy z francuskim klubem, a lokalne media informowały nawet, że obie strony są już bliskie finalizacji transakcji. Marsylczycy mieli dojść do porozumienia z Realem Madryt w sprawie warunków transferu, jednak z najnowszych doniesień wynika, iż cała operacja została zablokowana i mierzący 179 centymetrów zawodnik nie trafi na Stade Velodrome.

Jak donosi hiszpański dziennik „AS”, 29-letni pomocnik ostatecznie odrzucił propozycję z Ligue 1. 13-krotny reprezentant Hiszpanii woli bowiem rozważyć inne opcje – priorytetem jest dla niego ewentualny powrót do Realu Betis, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Dani Ceballos nie wyklucza też pozostania w ekipie Królewskich, będąc gotowym do walki o podstawowy skład. Decyzja doświadczonego piłkarza jest pewnym zaskoczeniem, ponieważ wcześniej wydawało się, że przenosiny do Marsylii są jedynie kwestią czasu.

Dani Ceballos zebrał spore doświadczenie na najwyższym poziomie. 29-latek trafił do Realu Madryt w 2017 roku, przechodząc właśnie z Realu Betis. W barwach drużyny Los Blancos rozegrał łącznie 194 spotkania, strzelając 7 goli i notując 16 asyst. Ze stołecznym klubem zdobył między innymi trzy Ligi Mistrzów oraz dwa mistrzostwa Hiszpanii. W latach 2019-2021 występował także na wypożyczeniu w Arsenalu, gdzie uzbierał 77 występów. Obecny kontrakt Hiszpana z madryckim gigantem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a jego rynkowa wartość jest szacowana przez portal „Transfermarkt” na około 10 milionów euro.