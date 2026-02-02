Real Madryt nie ma sentymentów. Może pożegnać legendę

Dani Carvajal ma ważny kontrakt z Realem Madryt tylko do 30 czerwca 2026 roku. Coraz więcej wskazuje na to, że strony rozstaną się po zakończeniu sezonu - poinformował hiszpański serwis Fichajes.net.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Dani Carvajal odejdzie z Realu Madryt? To możliwy scenariusz

Real Madryt na przestrzeni ostatnich lat pokazał, że nie kieruje się sentymentami. Prezes stołecznego klubu – Florentino Perez – w czasie swojej kadencji pożegnał już takie gwiazdy jak Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos czy Luka Modrić. 78-letni działacz nie przywiązuje się do nazwisk i potrafi rozstać się nawet z legendami, gdy ich oczekiwania finansowe rosną albo kiedy forma sportowa zaczyna spadać.

Dla władz Królewskich najważniejsza jest przyszłość zespołu i utrzymanie najwyższego poziomu rywalizacji, nawet kosztem trudnych decyzji personalnych. Niewykluczone, że najbliższego lata w Madrycie dojdzie do kolejnego głośnego rozstania. Niepewna jest bowiem przyszłość Daniego Carvajala.

Kontrakt 34-letniego prawego obrońcy obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. Częste kontuzje defensora sprawiają, że władze z Santiago Bernabeu poważnie zastanawiają się, czy przedłużyć z nim umowę. Jak informuje serwis „Fichajes.net”, Real analizuje, czy Carvajal będzie w stanie jeszcze przez dłuższy czas grać na najwyższym poziomie.

52-krotny reprezentant Hiszpanii jest wychowankiem Realu Madryt i niemal całą karierę spędził w tym klubie, z wyjątkiem sezonu 2012/2013, gdy przebywał na wypożyczeniu w Bayerze Leverkusen. W barwach drużyny Los Blancos rozegrał łącznie 438 meczów, zdobył 14 bramek i zaliczył 65 asyst. W obecnych rozgrywkach z powodu problemów zdrowotnych wystąpił jednak tylko w 10 spotkaniach. Kapitan Realu aż sześciokrotnie podnosił trofeum Ligi Mistrzów, zapisując się na stałe w historii madryckiej ekipy.