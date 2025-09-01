Czurlinow nie dla Jagiellonii. Zagra z Polakami

Darko Czurlinow nie wróci do Jagiellonii Białystok. Reprezentant Macedonii Północnej odchodzi z Burnley i definitywnie zmienia klubowe barwy. Jednak do Polski nie trafi.

Maciej Rogowski/ Alamy Na zdjęciu: Darko Czurlinow

Czurlinow zagra w Turcji

Kolonia, Stuttgart, Schalke i Burnley – w lecie 2024 roku Jagiellonia wypożyczyła zawodnika z imponującym CV. Darko Czurlinow podczas pobytu na polskich boiskach rozegrał łącznie 43 spotkania, w których strzelił siedem goli i zanotował cztery asysty. 25-latek znakomicie spisywał się w Lidze Konferencji, popisując się efektownym golem z Kopenhagą czy trafieniem w pojedynku z Betisem.

Jagiellonia nie ukrywała, że chętnie kontynuowałaby współpracę z reprezentantem Macedonii Północnej, co potwierdził sam prezes klubu. Jednak wszystko wskazywało na to, że w tym przypadku na przeszkodzie staną kwestie finansowe.

We can confirm that Darko Churlinov has joined Turkish side Kocaelispor in a permanent move for an undisclosed fee.



The club would like to thank Darko for his efforts and wish him the best of luck in his new chapter 🤝 — Burnley FC (@BurnleyOfficial) September 1, 2025

Czurlinow ostatecznie zmienia klubowe barwy, ale nie wróci do Polski. Skrzydłowy przenosi się do Turcji i na zasadzie transferu definitywnego Kocaelispor. W szeregach beniaminka Super Lig spotka dwóch Polaków. Zawodnikami ekipy Yeşil Şimşekler, czyli Zielony Błyskawic, są Mateusz Wieteska, który doznał poważnej kontuzji, i Karol Linetty.