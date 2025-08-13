Cztery gwiazdy, które Real Madryt może sprowadzić za darmo w 2026 roku

Real Madryt jest doskonały w przechwytywaniu zawodników z kończącymi się kontraktami. Serwis Sports Illustrated wskazał cztery możliwe cele transferowe Królewskich.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Ibrahima Konate

Real Madryt weźmie ich pod uwagę?

Real Madryt od lat skutecznie korzysta z wolnych transferów. Klub potrafi przekonywać największe gwiazdy do dołączenia bez konieczności rozmów z ich obecnym klubem. Po zakontraktowaniu Trenta Alexandra-Arnolda w 2025 roku, działacze już planują kolejne ruchy. Portal Sports Illustrated wskazał czterech piłkarzy, którzy mogą trafić na Santiago Bernabeu latem 2026 roku.

Pierwszym z nich jest Ibrahima Konate z Liverpoolu. Francuski stoper wchodzi w ostatni rok kontraktu, a Real szuka wzmocnień w defensywie po możliwych odejściach Davida Alaby i Antonio Rudigera. Alternatywą jest Aymeric Laporte, obecnie wciąż gracz Al Nassr. Hiszpan chce wrócić do Europy, a jego doświadczenie mogłoby wpasować się w potrzeby drużyny.

Na liście znajduje się także Bernardo Silva, od lat łączony z Barceloną. Portugalczyk wciąż jest kluczową postacią Manchesteru City, ale w 2026 roku może poszukać nowego wyzwania. Jego zdolność do kontrolowania tempa gry byłaby dużym atutem dla Realu, który w ostatnich sezonach miał problemy z utrzymaniem piłki w środku pola.

Czwartym kandydatem jest Ruben Neves z Al Hilal. Pomocnik wciąż imponuje grą w środku pola, a po odejściu Toniego Kroosa i Luki Modricia klub potrzebuje zawodnika o podobnym profilu. Jeśli nie przedłuży umowy w Arabii Saudyjskiej, Real może spróbować sprowadzić go bez opłaty transferowej.