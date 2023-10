Manchester United zastanawia się nad przyszłością nie tylko trenera, ale również zawodników. Kilku piłkarzy nie jest pewnych swojego pobytu na Old Trafford.

Man United się zastanawia. Możliwe kilka rozwiązań

Manchester United jest po derbowej porażce 0:3, która skutkuje tylko ósmą lokatą w tabeli Premier League. Pojawiają się opinie sugerujące zasadność trwania na stanowisku Erika ten Haga. W przypadku Holendra klub zabrał już stanowisko.

Czerwone Diabły muszą także myśleć nad przyszłością zawodników, których kontrakty wygasają z końcem tego sezonu. Aaron Wan-Bissaka zdawał się być blisko przedłużenia współpracy. Anglik mógł liczyć na kilkuletnią umowę. Prawdopodobnie Manchester United zagra na czas i aktywuje opcję przedłużenia tylko o 12 miesięcy.

Umowy ważne do końca czerwca mają również Anthony Martial i Victor Lindelöf. Od stycznia mogą oni szukać sobie nowego pracodawcy. Opcją jest też dokończenie sezonu w Anglii i odejście w lipcu. Manchester United może też zatrzymać ich na 12 miesięcy, by nie dopuścić do zakończenia współpracy bez korzyści finansowej w postaci opłaty transferowej.