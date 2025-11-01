Cristiano Ronaldo poprosił Al-Nassr o transfer gwiazdy Realu Madryt!

Cristiano Ronaldo chce ściągnąć do Arabii Saudyjskiej swojego byłego kolegę z Realu Madryt. Jak podaje portal Don Balon, Portugalczyk skontaktował się z Danim Carvajalem.

Carvajal może dołączyć do Cristiano Ronaldo

Dani Carvajal po latach gry w Realu Madryt, gdzie zdobył wszystkie najważniejsze trofea, może pożegnać się z klubem, w którym spędził znaczną większość swojej kariery. W ostatnim czasie coraz częściej hiszpański obrońca zmaga się z kontuzjami, a przyjście Trenta Alexandra-Arnolda do Madrytu sprawiło, że nie jest już niepodważalnym liderem w defensywie Królewskich.

Dlatego 33-letni piłkarz zaczyna poważnie myśleć o nowym kierunku. W grę wchodzi Arabia Saudyjska, która kusi nie tylko wysokimi kontraktami, ale też mniejszą intensywnością gry.

Sam Cristiano Ronaldo miał zadzwonić do Carvajala i namawiać go do przejścia do Al-Nassr po zakończeniu sezonu. Portugalczyk chętnie widziałby w swoim zespole zawodników, z którymi w przeszłości występował na Santiago Bernabeu.

Dla Carvajala propozycja z Bliskiego Wschodu może być atrakcyjna. Hiszpan miałby możliwość podpisania ostatniego dużego kontraktu w karierze, a jednocześnie grałby u boku jednej z największych gwiazd futbolu.

W ten sposób mógłby zakończyć swoją przygodę z piłką i nie martwić się o finanse. Florentino Perez od dawna planuje odmłodzenie składu, dlatego rozstanie z doświadczonym obrońcą wydaje się tylko kwestią czasu.

