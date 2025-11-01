Rodrygo może odejść z Realu. Gigant nie odpuszcza ws. transferowego hitu

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Arsenal chce sprowadzić gwiazdę Realu Madryt

Latem nie brakowało plotek o możliwym odejściu Rodrygo z Realu Madryt. Brazylijczyk miał za sobą trudny okres i był łączony z kilkoma klubami z Premier League. Ostatecznie postanowił jednak zostać w Madrycie i walczyć o miejsce w podstawowym składzie w zespole prowadzonym przez Xabiego Alonso. Pomimo tego, sytuacja 24-latka nie uległa dużej poprawie.

W ostatnich miesiącach skrzydłowy ma problem z regularną grą. Choć nowy szkoleniowiec daje mu szansę po najbardziej lubianej przez zawodnika lewej strony ataku, jego forma wciąż pozostawia wiele do życzenia. W bieżącym sezonie wystąpił w dziesięciu spotkaniach, w których rozegrał łącznie 316 minut i zanotował dwie asysty.

Mikel Arteta ma nadal obserwować sytuację Rodrygo, ponieważ docenia jego umiejętności. Według „Defensa Central” trener Arsenalu rozważa nawet sprzedaż jednego ze swoich napastników, żeby zrobić miejsce dla piłkarza Los Blancos. Kanonierzy w letnim okienku transferowym mogą ponownie spróbować ściągnąć go na Emirates Stadium.

Dla londyńskiego klubu sprowadzenie takiego zawodnika byłoby dużym wzmocnieniem. Arteta chce zwiększyć rywalizację w ofensywie. Wierzy, że w nowym otoczeniu Brazylijczyk mógłby odzyskać dawną formę i pomóc w walce o trofea. Jeśli sytuacja Rodrygo się nie zmieni, jego odejście po zakończeniu sezonu wydaje się coraz bardziej prawdopodobne.

