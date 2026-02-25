Cracovia wkrótce go sprzeda? Jest gotowy na czołowe ligi

Cracovia sprzeda Wójcika już latem? Jest gotowy na wielkie granie
Cracovia zajmuje siódme miejsce w Ekstraklasie, ale do ścisłej czołówki traci niewiele. Walczy w tym sezonie o wysokie lokaty, w tym nawet europejskie puchary. Podporą jej defensywy jest Oskar Wójcik, który wyrósł na jednego z najlepszych obrońców w całej lidze. Jeszcze do niedawna występował tylko w rezerwach, ale Luka Elsner dał mu prawdziwą szansę.
22-latek jest nawet przymierzany do reprezentacji Polski, choć Jan Urban jeszcze nie zdecydował się na powołanie. Zimą był łączony z zagranicznym transferem, a konkretną ofertę złożyło Brondby. Wójcik mocno się nad tym zastanawiał, lecz finalnie do porozumienia nie doszło. Jaka przyszłość czeka utalentowanego stopera?
Być może to jego ostatnie miesiące w Ekstraklasie. Wójcik generuje coraz większe zainteresowanie na rynku. W Cracovii uważają, że poradziłby sobie nawet w czołowej europejskiej lidze.
– Oferta Brondby nie jest żadną tajemnicą, Oskar też się nad nią zastanawiał. Nie było jednak porozumienia. (…) Uważam, że Oskar mógłby grać jeszcze na wyższym poziomie – mógłby to być nawet klub z TOP 5 lig. Luka Elsner ma przeświadczenie, że Oskar byłby gotowy na grę w którejś z czołowych lig Europy.(…) Wszystko zależy od propozycji, jego nastawienia, sytuacji klubu. Być może będziemy w sytuacji, że Oskar nie będzie musiał odchodzić. Dużo zmiennych będzie na to wpływało – wyjaśnił Jarosław Gambal w programie na kanale „Meczyki”.