Cracovia wkrótce go sprzeda? Jest gotowy na czołowe ligi

22:17, 25. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Meczyki

Cracovia nie była zainteresowana sprzedażą Oskara Wójcika w zimowym okienku. To mogą być jego ostatnie miesiące w Ekstraklasie. Jarosław Gambal w programie na kanale "Meczyki" ujawnia plan na środkowego obrońcę.

Pogoń Szczecin - Cracovia
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Pogoń Szczecin - Cracovia

Cracovia sprzeda Wójcika już latem? Jest gotowy na wielkie granie

Cracovia zajmuje siódme miejsce w Ekstraklasie, ale do ścisłej czołówki traci niewiele. Walczy w tym sezonie o wysokie lokaty, w tym nawet europejskie puchary. Podporą jej defensywy jest Oskar Wójcik, który wyrósł na jednego z najlepszych obrońców w całej lidze. Jeszcze do niedawna występował tylko w rezerwach, ale Luka Elsner dał mu prawdziwą szansę.

22-latek jest nawet przymierzany do reprezentacji Polski, choć Jan Urban jeszcze nie zdecydował się na powołanie. Zimą był łączony z zagranicznym transferem, a konkretną ofertę złożyło Brondby. Wójcik mocno się nad tym zastanawiał, lecz finalnie do porozumienia nie doszło. Jaka przyszłość czeka utalentowanego stopera?

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Być może to jego ostatnie miesiące w Ekstraklasie. Wójcik generuje coraz większe zainteresowanie na rynku. W Cracovii uważają, że poradziłby sobie nawet w czołowej europejskiej lidze.

– Oferta Brondby nie jest żadną tajemnicą, Oskar też się nad nią zastanawiał. Nie było jednak porozumienia. (…) Uważam, że Oskar mógłby grać jeszcze na wyższym poziomie – mógłby to być nawet klub z TOP 5 lig. Luka Elsner ma przeświadczenie, że Oskar byłby gotowy na grę w którejś z czołowych lig Europy.(…) Wszystko zależy od propozycji, jego nastawienia, sytuacji klubu. Być może będziemy w sytuacji, że Oskar nie będzie musiał odchodzić. Dużo zmiennych będzie na to wpływało – wyjaśnił Jarosław Gambal w programie na kanale „Meczyki”.