Cracovia może zaskoczyć wyborem następcy Stojilkovicia

Cracovia nie zakończyła jeszcze działań na rynku transferowym i szuka następcy Filipa Stojilkovicia. Według informacji Meczyki.pl, na celowniku Pasów znalazł się młodzieżowy reprezentant Polski Wiktor Bogacz.

PressFocus Na zdjęciu: Luka Elsner

Wiktor Bogacz na celowniku Cracovii

Cracovia musi łatać dziury w ofensywie po odejściu Filipa Stojilkovicia, który w styczniu przeniósł się do Włoch. Przypomnijmy, że Pisa zapłaciła za niego 3 mln euro. Szwajcar był liderem Pasów w rundzie jesiennej. W PKO Ekstraklasie rozegrał osiemnaście spotkań. Zdobył w niech siedem goli i zaliczył trzy asysty.

Jak informuje serwis Meczyki.pl, zespół z Krakowa pracuje nad wzmocnieniami. Klub zainteresował się młodzieżowym reprezentantem Polski Wiktorem Bogaczem, który obecnie reprezentuje barwy New York Red Bulls. 21-latek do Stanów trafił w styczniu 2025 roku, a Miedź Legnica z tytuły transferu zgarnęła dwa miliony euro.

Od tego czasu Polak rozegrał 19 meczów w MLS, a na swoim koncie ma jedną bramkę i jedną asystę. Bogacz nie jest jednak pierwszym wyborem w nowojorskim klubie. Na boisku spędził jedynie 304 minuty, co daje średnią zaledwie 16 minut na mecz.

Jak czytamy na łamach Meczyki.pl, w pracy nad potencjalnym transferem może pomóc Robert Platek, amerykański biznesmen polskiego pochodzenia, który w sierpniu 2025 roku został większościowym akcjonariuszem Cracovii.

Pasy bez Stojilkovicia na razie radzą sobie dobrze. W pierwszym meczu po przerwie zimowej pokonały Bruk-Bet Termalice 1:0 i obecnie zajmują wysoką, czwartą lokatę w tabeli.

