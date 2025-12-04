Conte stawia na piłkarza Man United. To priorytet Napoli

Napoli pracuje nad transferem do środka pola. Antonio Conte uważa, że najwięcej jakości jego drużynie zapewni Kobbie Mainoo - informuje "La Gazzetta dello Sport". Manchester United wciąż zwleka z decyzją w sprawie wychowanka.

fot. Pacific Press Media Production Corp. Na zdjęciu: Antonio Conte

Manchester United pozwoli Mainoo odejść?

Napoli w ostatnim czasie regularnie sięga po piłkarzy, którzy mają problemy na Old Trafford. Transfer Scotta McTominaya okazał się majstersztykiem – Manchester United puścił go bez żalu, a po przeprowadzce do Włoch stał się najlepszym piłkarzem Serie A i bohaterem Napoli, które z jego pomocą zdobyło mistrzostwo kraju. Tego lata pod skrzydła Antonio Conte trafił z kolei Rasmus Hojlund, który ma na koncie cztery bramki.

Wkrótce na tej linii może dojść do kolejnej transakcji. Napoli przygląda się sytuacji Kobbiego Mainoo, który od początku sezonu ma problemy z regularnym graniem. Ruben Amorim niespecjalnie mu ufa i woli stawiać na innych zawodników. Dla Anglika to trudny moment, gdyż jeszcze do niedawna był uważany za twarz całego projektu. Jest gotowy opuścić Manchester United, byle tylko wrócić do regularnej gry i pojechać na przyszłoroczne mistrzostwa świata.

Napoli w pełni na niego stawia. Conte uważa, że ten transfer znacząco wzmocni zespół, zwłaszcza w obliczu problemów kadrowych w środku pola. Mainoo to priorytet mistrza Włoch i wkrótce w jego sprawie mają ruszyć rozmowy. W grę wchodzi oczywiście wypożyczenie, choć Napoli chciałoby umieścić również w umowie zapis o potencjalnym wykupie.

Ostateczna decyzja należy do Manchesteru United. Wciąż nie ustalono planu na przyszłość Mainoo. Gigant raczej będzie chciał uniknąć transferu definitywnego.