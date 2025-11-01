Man United na zakupach w Madrycie. Anglik wróci do ojczyzny?

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Conor Gallagher celem Manchesteru United

Manchester United podczas najbliższego zimowego okienka transferowego planuje wzmocnić środek pola, który w ostatnich miesiącach był jednym z najsłabszych punktów drużyny Red Devils. Z przejściem do ekipy Czerwonych Diabłów łączonych jest wielu zawodników, a wysoko na liście życzeń znajduje się Conor Gallagher. Klub z Old Trafford interesował się Anglikiem już latem, lecz wówczas nie udało się doprowadzić negocjacji do końca. Teraz temat jego powrotu na Wyspy Brytyjskie najpewniej powróci z nową siłą.

Najświeższe informacje dotyczące przyszłości 25-letniego pomocnika przekazał Fabrizio Romano. Włoski dziennikarz ujawnił, że Manchester United nadal poważnie rozważa pozyskanie Gallaghera, który aktualnie występuje w Atletico Madryt. Czerwone Diabły miałyby chcieć wypożyczyć 22-krotnego reprezentanta Anglii do końca sezonu z opcją wykupu, którą aktywują, jeśli piłkarz sprawdzi się w ekipie Red Devils. Ten ruch byłby elementem przebudowy zespołu, którym od pewnego czasu zarządza Ruben Amorim.

Sam Gallagher koncentruje się obecnie na grze dla Atletico Madryt, z którym regularnie występuje w La Lidze oraz Lidze Mistrzów. Mimo to Anglik jest gotów wysłuchać oferty od Manchesteru United i poznać szczegóły projektu sportowego, który miałby go przekonać do powrotu do ojczyzny. Gallagher, wychowanek Chelsea, znany jest ze swojej waleczności, dynamiki oraz ogromnego zaangażowania. W przeszłości reprezentował także Crystal Palace i West Bromwich Albion, gdzie dał się poznać jako bardzo pracowity pomocnik.