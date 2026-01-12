Gallagher odmówił Manchesterowi United. Woli przejść do innej drużyny

Conor Gallagher może opuścić Atletico Madryt w zimowym okienku transferowym. 25-letni pomocnik jest zdecydowany na przeprowadzkę do Aston Villi - podaje brytyjski dziennik The Mirror.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Conor Gallagher

Aston Villa na prowadzeniu w walce o Conora Gallaghera

Conor Gallagher wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym, więc niewykluczone, iż już w zimowym okienku zmieni barwy klubowe. 25-letni pomocnik nie do końca odnalazł się w Hiszpanii, dlatego coraz poważniej rozważa odejście z Atletico Madryt. Powrót na Wyspy Brytyjskie wydaje się dla niego atrakcyjną opcją, zwłaszcza że kilka klubów Premier League uważnie monitoruje jego sytuację i jest gotowych podjąć rozmowy.

W ostatnich tygodniach Gallagher był najczęściej łączony z Manchesterem United, jednak wiele wskazuje na to, iż Czerwone Diabły nie będą jego ostatecznym wyborem.

Jak informuje brytyjski dziennik „The Mirror”, 22-krotny reprezentant Anglii jest bowiem bardziej zainteresowany transferem do Aston Villi. Pomocnikowi ma odpowiadać projekt sportowy budowany przez Unaia Emery’ego oraz wizja regularnych występów na wysokim poziomie. W grę wchodzi wypożyczenie z opcją lub obowiązkiem wykupu po zakończeniu sezonu.

Conor Gallagher od połowy 2024 roku reprezentuje barwy drużyny Los Rojiblancos, do której trafił z Chelsea za 42 miliony euro. Jest wychowankiem londyńskiego klubu, a doświadczenie zbierał także na wypożyczeniach w Crystal Palace i West Bromwich Albion. W La Lidze rozegrał dotąd 51 spotkań, zdobył 5 bramek oraz zanotował 3 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Według serwisu „Transfermarkt” angielski zawodnik jest wyceniany na około 35 milionów euro.