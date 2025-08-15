Manchester United aktywnie pracuje nad pozyskaniem utalentowanego pomocnika. Czy Carlos Baleba przeniesie się na Old Trafford? Głos w tej kwestii zabrał Fabian Hürzeler, trener Brightonu.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Carlos Baleba i Kobbie Mainoo

Manchester United odłoży wielkie plany?

Carlos Baleba to jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników młodego pokolenia. Defensywnego pomocnika obserwują największe kluby świata, w tym niemal wszyscy giganci Premier League. Jednak Brighton nie ułatwia zadania potencjalnym kontrahentom i domaga się nawet 120 milionów euro za gwiazdę środka pola. Wymagania Mew jest w stanie spełnić Manchester United.

Czerwone Diabły miały rozpocząć negocjacje z ekipą z The Amex, jednak na razie rozmowy są dalekie od finalizacji. Chociaż klub z Old Trafford wierzy w pozytywne rozstrzygnięcie, to słowa Fabiana Hürzelera rzucają nowe światło na całą sprawę. Trener Brightonu skomentował sytuację swojego podopiecznego na konferencji prasowej i przyznał, że jest „bardzo, bardzo pewny tego, iż Baleba nie zmieni barw w tym sezonie”.

🚨🔵 Brighton manager Fabian Hürzeler on Carlos Baleba and Man United interest: “I am very, very confident Baleba will stay with us”. pic.twitter.com/vuAacuuOOo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2025

Z kolei Samuel Luckhurst twierdzi, iż Manchester nie zrezygnował ze sprowadzenia Kameruńczyka i będzie próbował przekonać Mewy do sprzedaży 21-latka. Redaktor Manchester Evening News dodaje, że bardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest odłożenie tego ruchu na kolejny sezon.



