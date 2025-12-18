Co dalej z Luką Zahoviciem? Słoweniec ma jasny cel [NOWE INFORMACJE]

Lukas Zahović od kilku sezonów występuje w Polsce, natomiast w czwartek pojawiły się informacje, że może wrócić do Słowenii. A jaki tak naprawdę jest priorytet dla napastnika Górnika Zabrze? Goal.pl zajrzał za kulisy.

ZUMA Press Inc/Alamy Na zdjęciu: Luka Zahović

Latem był blisko Wieczystej

Luka Zahović trafił do Polski kilka sezonów temu. Dokładnie 10 stycznia 2020 roku podpisał kontrakt z Pogonią Szczecin. Drugim jego klubem w Ekstraklasie był Górnik Zabrze, z którym Słoweniec jest związany do końca tego sezonu.

O ile syn słynnego Zlatko miewał w Zabrzu dobre momenty, to od dłuższego czasu jest jednak na bocznym torze. Już latem Słoweniec był bliski odejścia do Wieczystej Kraków, ale ostatecznie te rozmowy upadły i zawodnik pozostał na Śląsku.

Powrót do kraju nie jest priorytetem

Teraz temat wraca, bo Zahović znów pełni w Górniku rolę drugoplanową. Media ze Słowenii poinformowały, że istnieje możliwość powrotu do ojczyzny, do NK Maribor, gdzie już kiedyś grał, ale według naszych ustaleń sytuacja wygląda nieco inaczej. Jak słyszymy, priorytetem Zahovicia jest pozostanie w Polsce.

Według naszych ustaleń temat tego zawodnika pojawił się w kilku klubach. Pierwszym z nich jest Motor Lublin, który ma analizować, czy byłby tym zawodnikiem zainteresowany. Temat pojawił się też w Arce Gdynia, choć niewykluczone, że przyjście Vladislavsa Gutkovskisa zakończy definytywnie te przymiarki.

Alternatywa dla Rochy?

Niewykluczona jest też opcja przejścia do Zagłębia Lubin. Ten klub interesował się 30-letnim Słoweńcem już wcześniej, ale wtedy do transakcji nie doszło. Teraz jednak do Rakowa wrócił ze skróconego wypożyczenia Leonardo Rocha. Jeśli Zagłębie nie zdecyduje się na jego wykupienie (ma na to określony czas), to alternatywą może się stać właśnie Zahović.

Na poziomie Ekstraklasy 15-krotny reprezentant Słowenii rozegrał 144 mecze, w których strzelił 29 goli i zaliczył 19 asyst.