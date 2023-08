FC Barcelona robi co może, żeby przed zamknięciem letniego okna transferowego pozbyć się Clementa Lengleta. Według Mundo Deportivo rozmowy w tej sprawie prowadzi obecnie z Sevillą. Klub z Andaluzji gotowy jest wypożyczyć Francuza.

Imago Na zdjęciu: Clement Lenglet (na środku)

Clement Lenglet nie znajduje się w planach Xaviego, a jego gigantyczna pensja (16 milionów euro) jest sporym obciążeniem finansowym dla Barcelony

Negocjacje z Tottenhamem utknęły w martwym punkcie, dlatego Barca nawiązała kontakt z Sevillą

Klub z Andaluzji byłby gotów wypożyczyć 28-latka, ale Duma Katalonii musiałaby wziąć na siebie część jego wynagrodzenia

Lenglet ma szansę na powrót do Sevilli

Nie udało się FC Barcelonie sprzedać Clementa Lengleta, jedna ratunkiem dla zawodnika i klubu może być wypożyczenie go. Francuz nie znajduje się w planach Xaviego i nie został uwzględniony w kadrze na żaden z trzech pierwszych meczów ligowych. Negocjacje z Tottenhamem Hotspur zostały wstrzymane, dlatego Duma Katalonii poszukuje innych rozwiązań.

Dziennikarze Mundo Deportivo ustalili, że obecnie Barca negocjuje z Sevillą. Kluz Andaluzji gotowy jest wypożyczyć stopera, który reprezentował jego barwy w latach 2016-2018. Sam zawodnik pozytywnie zapatruje się na powrót do byłej drużyny. Nie potrzebowałby zbyt wiele czasu na adaptację, a do tego pozostałby w Europie, na co liczył.

Jedynym problemem na drodze do finalizacji transakcji jest ogromna pensja Lengleta. 28-latek zarabia w Barcelonie 16 milionów euro rocznie, a Sevilli nie stać na opłacenie jego wynagrodzenia. Blaugrana musiałaby zatem przynajmniej częściowo dalej opłacać obrońcę.

