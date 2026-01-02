Churlinov może wrócić do Polski! Jest na radarze jednego klubu

Darko Churlinov jakiś czas temu był prawdziwą gwiazdą Jagiellonii Białystok. Teraz może wrócić do Polski, ale nie wiadomo, do jakiego klubu konkretnie. O zainteresowaniu poinformowało jednak "Kocaeli TV".

Darko Churlinov na radarze klubu z Polski

Darko Churlinov to bez cienia wątpliwości jeden z tych zawodników, który w ostatnich latach bardzo dobrze spisywał się w PKO Ekstraklasie, ale już jej w niej nie ma. Można właściwie powiedzieć, że gdy skrzydłowy grał w Jagiellonii Białystok w poprzedniej kampanii, to był jednym z czołowych obcokrajowców w naszej lidze. Niestety z perspektywy kibiców Dumy Podlasia, nie udało się go wykupić.

Po długich spekulacjach, ostatecznie piłkarz rodem z Macedonii Północnej trafił do ligi tureckiej, a konkretnie do Kocaelisporu. W barwach tego klubu nie idzie mu jednak tak dobrze, jak wszyscy zakładali i być może dlatego też zimą zmieni szybko klub. Według informacji przekazanych przez „Kocaeli TV”, jeden z klubów z Polski interesuje się sprowadzeniem Churlinova. Nie wiadomo jednak, o jaki konkretnie zespół chodzi. Można się jedynie domyślać, że byłaby to czołowa ekipa ligi.

Darko Churlinov w tym sezonie rozegrał dla ekipy Kocaelisporu 12 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę. Podczas swojego pobytu w Polsce, 25-letni skrzydłowy zdobył w sumie siedem goli i zanotował cztery asysty w 43 meczach dla Jagiellonii Białystok. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,5 miliona euro.

