Christian Eriksen latem może odejść z Manchesteru United

Duńczyk ma jednak możliwość pozostania w Premier League

Ponowne zakontraktowanie 31-latka rozważa bowiem Brentford

Brentford ponownie pozyska Christiana Eriksena?

Christian Eriksen w zimowym okienku transferowym był łączony z opuszczeniem Manchesteru United i dołączeniem do tureckiego Galatasaray Stambuł. Ten transfer najprawdopodobniej nie dojdzie jednak do skutku, pomimo że nad Bosforem transakcji dokonywać można do 9 lutego.

Bardziej prawdopodobna wydaje się letnia przeprowadzka duńskiego pomocnika. Jak podaje portal “Metro.co.uk”, chrapkę na ponowne zakontraktowanie 31-latka ma Brentford. Przypomnijmy, że doświadczony piłkarz grał w zespole Pszczół przed transferem do Czerwonych Diabłów.

Umowa Christiana Eriksena z Manchesterem United wygasa 30 czerwca 2025 roku. Były zawodnik Tottenhamu Hotspur w tym sezonie rozegrał 19 meczów, strzelił 1 bramkę i zanotował 2 asysty.