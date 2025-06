PA Images / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Chiesa wstępnie dogadał się z Milanem

Federico Chiesa ma za sobą kompletnie nieudany sezon w barwach Liverpoolu. Skrzydłowy nie potrafił przekonać Arne Slota, co poskutkowało bardzo małą liczbą rozegranych meczów. Wszystkiemu nie pomagały problemy zdrowotne Włocha.

W związku z tym były gwiazdor Juventusu jest o krok od ponownej zmiany klubu. Dziennikarz Sebastiano Sarno twierdzi, że piłkarz zawarł już wstępne porozumienie z Milanem i niebawem może wrócić do Serie A. Dla Chiesy byłaby to szansa na spokojną odbudowę formy pod wodzą Massimiliano Allegriego, z którym już w przeszłości współpracował.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Na razie nie wiadomo, na jakiej zasadzie miałoby dojść do transferu. Włoch ma kontrakt z Liverpoolem do 2028 roku, a więc The Reds raczej nie zejdą aż tak łatwo z ceny i będą chcieli odzyskać zapłacone 12 milionów euro. To pewne ryzyko dla Milanu, który nie ma pewności, że Chiesa wróci do formy.

Drugą możliwością jest wypożyczenie piłkarza. To rozwiązanie teoretycznie byłoby korzystne dla obu stron. Liverpool mógłby sprawdzić, czy zawodnik się odbuduje, natomiast Milan nie ryzykowałby niepotrzebnym wydatkiem.