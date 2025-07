Chiesa bez przyszłości w Liverpoolu. Może trafić do giganta La Ligi

Federico Chiesa został skreślony przez Liverpool. Wszystko wskazuje na to, że skrzydłowy niebawem zmieni klub. Jak podaje AS, reprezentant Włoch znalazł się na radarze Atletico Madryt.

AS

Źródło: AS

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Federico Chiesa w kręgu zainteresowań Atletico Madryt

Liverpool po wydaniu ponad 300 milionów euro na nowych zawodników potrzebuje zastrzyku gotówki. Dodatkowe fundusze będą mile widziane, ponieważ The Reds przygotowują się do kolejnego dużego transferu. Klub z Anfield Road chce sprowadzić Rodrygo. Aby pozyskać Brazylijczyka potrzebna będzie kwota w wysokości ok. 100 milionów euro.

Część sumy ma pochodzić między innymi od sprzedaży niektórych zawodników. Na liście transferowej znalazł się m.in. Federico Chiesa. Reprezentant Włoch trafił do Liverpoolu przed rokiem, lecz jego pobyt w Premier League jest zupełnie nieudany. W związku z tym podjęto decyzję, że jeśli pojawi się odpowiednia oferta, to zarząd z chęcią sprzeda mistrza Europy z 2021 roku.

Potencjalny kierunek transferu wskazał dziennik AS. Wygląda na to, że Chiesa przykuł uwagę jednego z czołowych klubów La Ligi. Skrzydłowym zainteresowane jest Atletico Madryt. Drużyna, której trenerem jest Diego Simeone, szuka nowego zawodnika do formacji ataku. Jednym z kandydatów ma być Darwin Nunez, ale opcja sprowadzenia włoskiego piłkarza również jest brana pod uwagę.

Chiesa ma być zdecydowanie tańszą opcją niż Nunez. Ten fakt może przesądzić, ponieważ Atletico wydało już ponad 100 milionów euro, a w planach mają jeszcze transfer Cristiana Romero. Niewykluczone, że transakcja może objąć nawet wypożyczenie z opcją wykupu.