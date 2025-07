Real Madryt zaplanował hit transferowy. Perez rozważa dwa scenariusze

Real Madryt ponownie rozważa duży transfer, którego bohaterem ma być Rodri. Florentino Perez ma dwa scenariusze, aby sfinalizować transakcję. O szczegółach poinformował dziennik AS.

AS

Źródło: AS

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Rodri w Realu Madryt? Transfer za rok albo pod koniec sierpnia

Real Madryt nie zrezygnował z dalszej aktywności na rynku transferowym. Od kilku dni w Hiszpanii ponownie zrobiło się głośno na temat głośnego transferu bezpośrednio z Premier League. W kręgu zainteresowań Królewskich znalazł się Rodri, czyli piłkarz Manchesteru City.

To nie pierwszy raz, gdy Rodri łączony jest z przeprowadzką do Madrytu. Podczas ubiegłorocznego letniego okna transferowe media również pisały o potencjalnej transakcji. Natomiast na przeszkodzie stanęła poważna kontuzja. Warto przypomnieć, że reprezentant Hiszpanii podczas Mistrzostw Europy zerwał więzadła krzyżowe, przez co stracił cały miniony sezon.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Według informacji, które przekazał dziennik AS, istnieją dwa scenariusze, aby sfinalizować transfer. Pierwszy z nich zakłada, że Real poczeka, aż kontrakt pomocnika wygaśnie. Z kolei drugi zakłada, że Los Blancos złożą ofertę pod koniec sierpnia, czyli w momencie gdy okno transferowe będzie bliskie zamknięcia. Źródło dodaje, że Florentino Perez jest mistrzem takich transakcji, a późna oferta zmusza odbiorcę do podjęcia szybkiej decyzji. W wielu przypadkach taki ruch kończy się sukcesem.

Obecna umowa Rodriego wygasa w połowie 2027 roku. Manchester City jest świadomy zainteresowania piłkarzem, więc pracuje nad ofertą przedłużenia kontraktu. Hiszpan trafił na Etihad Stadium latem 2019 roku z Atletico Madryt za 70 milionów euro.