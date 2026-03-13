Chelsea zatrzyma swoją gwiazdę. Porozumienie o krok

Chelsea wypracowała porozumienie w sprawie nowego kontaktu dla kapitana. David Ornstein z "The Athletic" przekazał, że Reece James podpisze umowę obowiązującą do 2032 roku.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Reece James zostaje na Stamford Bridge

Chelsea zajmuje obecnie piąte miejsce w tabeli Premier League. W 1/8 finału Ligi Mistrzów piłkarze Liama Roseniora doznali dotkliwej porażki z Paris Saint-Germain (2:5) na Parc des Princes. Londyńczycy będą musieli dać z siebie wszystko podczas rewanżu na Stamford Bridge, żeby odwrócić losy dwumeczu.

W klubie trwają nie tylko poszukiwania wzmocnień, ale również prace nad przedłużeniem kontraktów kluczowych zawodników. Jak poinformował David Ornstein z „The Athletic”, Chelsea i Reece James osiągnęli porozumienie w sprawie nowego kontraktu, który zapewni 26-latkowi pozostanie w klubie do czerwca 2032 roku. Poprzednia umowa Jamesa obowiązywała do czerwca 2028 roku.

James od lat jest kluczową postacią projektu budowanego przez Chelsea. Od dwóch i pół sezonu pełni rolę kapitana drużyny, a mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, w ciągu ostatnich 18 miesięcy w pełni przezwyciężył dokuczliwe kontuzje mięśniowe.

Obecnie James jest nieocenionym ogniwem zespołu, niezależnie od tego, czy występuje jako boczny obrońca, czy w środku pomocy. Selekcjoner reprezentacji Anglii Thomas Tuchel postrzega Jamesa przede wszystkim jako defensora. Anglik prawdopodobnie będzie pierwszym wyborem na tej pozycji podczas tegorocznych mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku.

W trwającym sezonie James rozegrał 27 spotkań, w których strzelił dwa gole i dołożył siedem asyst. Wychowanek Chelsea jest wyceniany przez portal Transfermarkt.de na 60 milionów euro.