Chelsea zamierza w niedalekiej przyszłości pozyskać nowego napastnika. Trop The Blues prowadzi do Serie A. Na ich radarze znalazł się bowiem Santiago Castro z Bologni - informuje "Tuttomercatoweb".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Santiago Castro wzbudził zainteresowanie Chelsea

Chelsea całkiem dobrze prezentuje się od początku sezonu. Podopieczni Enzo Mareski poważnie liczą się w walce o mistrzostwo Premier League. Londyńczycy rywalizują również w Lidze Mistrzów, więc kibice ostrzą sobie zęby na dalszą część kampanii. Władze ze Stamford Bridge natomiast już myślą o nadchodzącym okienku transferowym, planując kolejne ruchy kadrowe.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Chelsea przekazuje serwis „Tuttomercatoweb”. Nie od dziś wiemy, że The Blues rozglądają się za nowym napastnikiem. Jak się okazuje, trop londyńczyków prowadzi na Półwysep Apeniński. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Santiago Castro, który na co dzień reprezentuje barwy Bologni.

Argentyński napastnik nie jest postacią anonimową dla zespołów Premier League. Kilka miesięcy temu zawodnik popularnych Rossoblu był łączony z przeprowadzką do innego londyńskiego zespołu – Arsenalu. Czas pokaże, czy 21-latek rzeczywiście opuści Serie A i dołączy na Stamford Bridge.

Santiago Castro w obecnym sezonie miał być tylko zmiennikiem Ciro Immobile. Kontuzja Włocha sprawiła, że notowania Argentyńczyka wzrosły u Vincenzo Italiano. W trwającej kampanii napastnik rozegrał siedem spotkań. W tym czasie udało mu się zgromadzić na kocnie jedno trafienie, a także tyle samo asyst.