Chelsea nie ma zamiaru przepłacać. Tyle zaoferuje za Garnacho

Alejandro Garnacho został wyceniony przez Manchester United na aż 50 milionów funtów. Tymczasem Chelsea jest gotowa zapłacić za 21-letnią gwiazdę tylko połowę tej kwoty, czyli 25 milionów funtów - poinformował Kaveh Solhekol ze stacji Sky Sports.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho trafi do Chelsea? 25 milionów funtów na stole

Chelsea jest poważnie zainteresowana Alejandro Garnacho i miała już osiągnąć porozumienie z zawodnikiem w sprawie warunków kontraktu indywidualnego – tak przynajmniej donoszą media. Argentyński skrzydłowy jest zdecydowany na przeprowadzkę do Londynu i odrzucił oferty z innych klubów, w tym od Bayernu Monachium. Dla samego piłkarza priorytetem jest gra na Stamford Bridge i tym samym możliwość kontynuowania kariery w Premier League, którą niezmiennie uważa za najlepsze rozgrywki na świecie.

Problemem w całej transakcji pozostaje jednak cena. Manchester United wycenia swojego zawodnika na aż 50 milionów funtów, licząc na to, że zainteresowane kluby zdecydują się na tak duży wydatek. Chelsea nie zamierza jednak spełniać tych żądań. Według Kaveha Solhekola ze stacji telewizyjnej „Sky Sports”, londyńscy włodarze są gotowi zapłacić maksymalnie 25 milionów funtów. To oznacza, że obie strony dzieli spora różnica w wycenie piłkarza. Na razie trudno więc przewidzieć, czy negocjacje zakończą się porozumieniem.

Alejandro Garnacho w barwach Manchesteru United rozegrał łącznie 144 mecze, zdobył 26 bramek i zaliczył 22 asysty, lecz kilka miesięcy temu został skreślony przez trenera ekipa Czerwonych Diabłów – Rubena Amorima – który nie widzi dla niego miejsca w swoim projekcie. To dodatkowo zwiększa szanse na transfer, choć wszystko będzie zależeć od tego, czy Czerwone Diabły zdecydują się zejść z oczekiwań finansowych. Tak jak wspomniano wyżej, dla samego zawodnika przeprowadzka do Chelsea jest absolutnym priorytetem. Przyszłość argentyńskiego gwiazdora powinna wyjaśnić się w najbliższych tygodniach.