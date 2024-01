Thiago Silva ma odejść z Chelsea po wygaśnięciu kontraktu. The Blues rozglądają się zatem za jego następcą, a uwagę Niebieskich przykuł Antonio Silva - dowiedział się brytyjski dziennik The Sun.

Źródło: The Sun / Football Insider

Źródło: The Sun / Football Insider

IMAGO / Bradley Collyer Na zdjęciu: Thiago Silva

Kontrakt Thiago Silvy z Chelsea wygasa 30 czerwca 2024 roku

Brazylijczyk latem najprawdopodobniej wróci do Fluminense

The Blues w miejsce weterana mogą sprowadzić Antonio Silvę

Silva zastąpi Silvę? Antonio może zająć miejsce Thiago

Thiago Silva ma ważną umowę z Chelsea tylko do 30 czerwca 2024 roku i wszystko wskazuje na to, że doświadczony stoper opuści wówczas Stamford Bridge. Środkowy obrońca najprawdopodobniej wróci do swojego macierzystego klubu, czyli Fluminense.

Jak poinformował brytyjski dziennik “The Sun”, z tego powodu głównym celem transferowym The Blues na letnie okienko stał się Antonio Silva z Benfiki Lizbona. 20-letni Portugalczyk uchodzi za wielki talent, a jego klauzula odstępnego wynosi 87 milionów funtów.

Perspektywiczny defensor w 24 spotkaniach aktualnej kampanii strzelił 1 bramkę. Sytuację Antonio Silvy monitoruje również m.in. Manchester United.