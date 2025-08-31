Chelsea szykuje transfer skrzydłowego. Na stole nawet 40 mln euro

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Roger Fernandes przymierzany do Chelsea

Chelsea jest niezwykle aktywna podczas letniego okna transferowego. Na nowe nabytki londyński klub wydał już ponad 300 milionów euro, a największym echem odbił transfer Joao Pedro z Brighton. The Blues w ostatnich godzinach pozyskali także Alejandro Garnacho z Manchesteru United. Za 21-letniego skrzydłowego zapłacono blisko 50 milionów euro.

Teraz w kręgu zainteresowań Chelsea znalazł się Roger Fernandes reprezentujący barwy portugalskiej Bragi. Młodzieżowy reprezentant swojego kraju prezentował wysoką formę już w zeszłym sezonie, co przyciągnęło uwagę wielu klubów z Premier League. 19-latek wcześniej znalazł się też na radarze Manchesteru United.

Decyzja o ewentualnym transferze Fernandesa jest powiązana z problemami zdrowotnymi w linii ataku Chelsea. Kontuzja Liama Delapa oznacza, że klub musi szukać natychmiastowego wzmocnienia ofensywy, by sprostać wymaganiom sezonu i rywalizacji na kilku frontach.

Według dziennika „A Bola”, Chelsea rozważa spełnienie klauzuli odstępnego w wysokości 40 milionów euro zapisanej w kontrakcie Rogera Fernandesa, żeby przyspieszyć potencjalny transfer i wzmocnić skład przed zamknięciem okna transferowego. Portugalczyk jest związany z Bragą do czerwca 2028 roku. Łącznie dla Czerwono-Białych zdobył 11 bramek i zanotował 16 asyst w 90 występach.