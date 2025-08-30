Chelsea w sobotnie późne popołudnie przygotował swoim kibicom miłą niespodziankę. Klub ogłosił bowiem przyjście Alejandro Garnacho. Argentyńczyk trafił na zasadzie transferu wychodzącego z Manchesteru United.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Oficjalnie: Alejandro Garnacho wzmocnił Chelsea

Chelsea w sobotę odniosła kolejne ligowe zwycięstwo. Podopieczni Enzo Mareski pokonali Fulham w derbach Londynu rezultatem 2:0. Bohaterami rywalizacji zostali Joao Pedro oraz Enzo Fernandez, autorzy strzelonych goli. Obecnie władze ze Stamford Bridge mogą spokojnie skupić się na ostatnich dniach letniego okienka transferowy. Kadra The Blues nie jest jeszcze zamknięta.

Tymczasem Chelsea w sobotnie późne popołudnie ogłosił długo wyczekiwany. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej londyńczycy ogłosili przyjście Alejandro Garnacho. Reprezentant Argentyny opuścił Manchester United i trafił na Stamford Bridge na zasadzie definitywnego transferu.

Chelsea wiąże olbrzymią przyszłość z Alejandro Garnacho. Świadczy o tym kontrakt Argentyńczyka, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2032 roku. 21-latek bardzo długo był łączony z grą u Enzo Mareski. Transfer jednak udało się dopiąć dopiero w samej końcówce letniego okienka transferowe. Przyjście byłego już gracza Czerwonych Diabłów to olbrzymie wzmocnienie The Blues.

Alejandro Garnacho od 2020 roku był związany z Manchesterem United. Reprezentant Argentyny rozegrał 144 spotkania w seniorskich barwach Czerwonych Diabłów. 21-latek zdołał zgromadzić na swoim koncie 26 trafień, a także 22 asysty.