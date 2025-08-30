Maresca przekazał fatalne wieści. Stracił ważnego zawodnika

Enzo Maresca poinformował, że przerwa w grze Liama Delapa potrwa od 6 do 8 tygodni. Napastnik nie dokończył sobotniego meczu z Fulham w Premier League.

Liam Delap kontuzjowany, problem Enzo Mareski

Chelsea w trzeciej kolejce Premier League pokonała Fulham (2:0) na Stamford Bridge po trafieniach Joao Pedro i Enzo Fernandeza. Spotkanie nie obyło się jednak bez problemów dla gospodarzy. Już w 14. minucie kontuzjowanego Liama Delapa zmienił Tyrique George.

Według menedżera Enzo Mareski, letni nabytek będzie pauzował 6–8 tygodni. To poważne osłabienie dla The Blues, którzy wcześniej zatwierdzili wypożyczenie Nicolasa Jacksona do Bayernu Monachium. Najnowsze informacje wskazują, że klub zażądał powrotu senegalskiego napastnika, który był o krok od zmiany barw klubowych.

The Blues po imponującym zeszłorocznym sezonie, w którym zdobyli Ligę Konferencji oraz Klubowe Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, teraz liczą na walkę o tytuł Premier League. Obecnie podopieczni Mareski zajmują fotel lidera z dorobkiem siedmiu punktów. Na początku sierpnia stoper Levi Colwill zerwał więzadła krzyżowe w kolanie.

🚨⚠️ Maresca: “Liam Delap is expected to be out for 6 to 8 weeks because of this type of injury”, told TNT Sports. pic.twitter.com/F9xcBoLXIZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2025

22-letni Delap dołączył do Chelsea latem tego roku z Ipswich Town za około 35 milionów euro. W trzech meczach obecnego sezonu spędził na boisku nieco ponad 90 minut i nie zdołał jeszcze wpisać się na listę strzelców. Napastnik jest związany z londyńskim klubem kontraktem do czerwca 2031 roku.