Chelsea sprzedała trzech piłkarzy do Burnley. Ciekawy zapis w umowie

Chelsea sprzedała tego lata do Burnley Bashira Humphreysa, Lesleya Ugochukwu i Armando Broję. Kluby uzgodniły nietypową strukturę płatności, która może dać londyńczykom dodatkowy zastrzyk gotówki, ujawnił "The Sun".

Chelsea zyskała na elastycznym harmonogramie płatności od Burnley

Burnley, beniaminek Premier League, wzmocnił się trzema zawodnikami Chelsea. Bashir Humphreys, Lesley Ugochukwu i Armando Broja trafili na Turf Moor, a dwóch ostatnich kosztowało łącznie 35 mln funtów plus bonusy, które mogą zwiększyć wartość transakcji.

Według „The Sun” londyński klub zgodził się na nietypowe warunki finansowe, akceptując znacznie mniejsze płatności z góry. Większa część kwoty ma zostać wypłacona dopiero w styczniu i później.

W umowie znalazł się też zapis, że jeśli Burnley spadnie z ligi i zdecyduje się sprzedać Ugochukwu lub Broję, będzie musiało natychmiast uregulować wobec Chelsea pełną pozostałą kwotę transferu. Taki scenariusz dałby londyńczykom natychmiastowy zastrzyk finansowy.

Chelsea dzięki temu podejściu utrzymała przewagę w ramach przepisów o Finansowym Fair Play i Premier League PSR. Mając odpowiedni bufor budżetowy, klub mógł pozwolić sobie na elastyczne ustalenie harmonogramu płatności, co ostatecznie pomogło wynegocjować wyższe łączne kwoty za zawodników.

W międzyczasie, The Blues pracują nad sprowadzeniem na Stamford Bridge Xaviego Simonsa z RB Lipsk i Alejandro Garnacho z Manchesteru United. Choć rozmowy idą w odpowiednim kierunku, a piłkarze są zdecydowani na transfer, kluby wciąż nie osiągnęły porozumienia.

