Chelsea sprzeda piłkarza. Decyzja zapadła, kwota robi wrażenie

Nicolas Jackson na pewno odejdzie z Chelsea tego lata. Według Fabrizio Romano decyzja została już podjęta, a The Blues czekają na konkretne oferty, których zabraknąć nie powinno.

Chelsea wycenia Jacksona na 80 milionów

Nicolas Jackson nie zagra w barwach Chelsea w przyszłym sezonie. Jak poinformował Fabrizio Romano, decyzja o rozstaniu została podjęta wspólnie przez klub i zawodnika. Dla The Blues nadszedł czas zmian w ataku, a Jackson chce grać regularnie i być kluczową postacią w nowym zespole.

Chelsea ustaliła wstępną wycenę zawodnika na 80 milionów euro. Choć nie pojawiły się jeszcze żadne konkretne oferty, zainteresowanie ze strony klubów już jest. Romano wskazuje na Newcastle, które odbyło wstępne rozmowy z zawodnikiem. Tottenham również może włączyć się do walki, jeśli z klubu odejdzie Richarlison. Nie brakuje też sygnałów z lig zagranicznych.

– Mogę dziś potwierdzić, że Jackson odejdzie z Chelsea tego lata. To ustalone – powiedział Romano. – Klub i zawodnik uznali, że to czas na rozstanie. Zobaczymy, jakie oferty się pojawią, ale Jackson będzie jednym z najgorętszych nazwisk tego okna.

Trener Enzo Maresca również zasugerował w ostatnich wypowiedziach, że Jackson opuści Stamford Bridge. Słowa szkoleniowca potwierdziły wcześniejsze doniesienia o braku miejsca dla napastnika w nowym projekcie sportowym. Chelsea zakontraktowała nowych zawodników do ofensywy, a konkurencja w ataku stała się zbyt duża.

Transfer Jacksona raczej nie wzbudzi wielkich emocji wśród kibiców The Blues. Część fanów może żałować jego odejścia, inni uznają to za naturalny krok. Jedno jest pewne – temat jego odejścia będzie jeszcze wielokrotnie wracać w mediach w najbliższych tygodniach.

