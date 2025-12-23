Chelsea szykuje mocny ruch. Skrzydłowy z Premier League na radarze

15:54, 23. grudnia 2025 16:24, 23. grudnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Sky Sport

Chelsea ma zamiar w trakcie zimowego okna transferowego wzmocnić się konkretnie w ofensywie. Według Sky Sports na radarze The Blues znajduje się skrzydłowy Bournemouth.

Enzo Maresca
Obserwuj nas w
fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Antoine Semenyo na celowniku Chelsea

Chelsea w tej kampanii wciąż liczy się w grze o najwyższe cele. Aktualnie stołeczna ekipa plasuje się na czwartej pozycji, tracąc 10 oczek do lidera Arsenalu. Tymczasem interesujące wieści w sprawie planów transferowych klubu ze Stamford Bridge przekazał Sky Sports.

Źródło przekonuje, że Chelsea może ruszyć po Antoine’a Semenyo, broniącego aktualnie barw Bournemouth. Klub z Londynu jest podobno tak zdeterminowany, aby pozyskać piłkarza, że rozpoczął już rozmowy w sprawie transferu z udziałem skrzydłowego.

Jasne jest jednak, że nie tylko The Blues chcą pozyskać Semenyo. Zawodnik znajduje się na liście życzeń kilku ekip. W wyścigu po piłkarza uczestniczą również Liverpool, Manchester City oraz Manchester United.

POLECAMY TAKŻE

Hansi Flick
Barcelona otrzymała ofertę transferową! To piłkarz Chelsea
Arne Slot
Liverpool szuka zastępcy Isaka. Dwie duże opcje
Arne Slot
Liverpool rusza po gwiazdę Premier League. Kontuzja Isaka wymusza ruch

32-krotny reprezentant Ghany ma umowę ważną z przedstawicielem Premier League do końca czerwca 2030 roku. Aktualnie rynkowa wartość piłkarza kształtuje się na poziomie 65 milionów euro. Ciekawe jest z kolei to, że 1 stycznia w życie wchodzi klauzula odstępnego za zawodnika, która ma wynieść ponad 74 miliony euro (65 milionów funtów).

Semenyo trafił do Bournemouth w styczniu 2023 roku z Bristol City. Transfer zamknął się wówczas w kwocie ponad 10 milionów euro. W swoim piłkarskim CV reprezentant Ghany ma też takie kluby jak Sunderland czy Newport County.

Semenyo w tej kampanii wystąpił łącznie w 17 spotkaniach, notując w nich osiem trafień oraz trzy asysty.

Czytaj więcej: Kolejny cios dla Man Utd. Amorim potwierdził problem