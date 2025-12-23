Chelsea szykuje mocny ruch. Skrzydłowy z Premier League na radarze

Chelsea ma zamiar w trakcie zimowego okna transferowego wzmocnić się konkretnie w ofensywie. Według Sky Sports na radarze The Blues znajduje się skrzydłowy Bournemouth.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Antoine Semenyo na celowniku Chelsea

Chelsea w tej kampanii wciąż liczy się w grze o najwyższe cele. Aktualnie stołeczna ekipa plasuje się na czwartej pozycji, tracąc 10 oczek do lidera Arsenalu. Tymczasem interesujące wieści w sprawie planów transferowych klubu ze Stamford Bridge przekazał Sky Sports.

Źródło przekonuje, że Chelsea może ruszyć po Antoine’a Semenyo, broniącego aktualnie barw Bournemouth. Klub z Londynu jest podobno tak zdeterminowany, aby pozyskać piłkarza, że rozpoczął już rozmowy w sprawie transferu z udziałem skrzydłowego.

Jasne jest jednak, że nie tylko The Blues chcą pozyskać Semenyo. Zawodnik znajduje się na liście życzeń kilku ekip. W wyścigu po piłkarza uczestniczą również Liverpool, Manchester City oraz Manchester United.

32-krotny reprezentant Ghany ma umowę ważną z przedstawicielem Premier League do końca czerwca 2030 roku. Aktualnie rynkowa wartość piłkarza kształtuje się na poziomie 65 milionów euro. Ciekawe jest z kolei to, że 1 stycznia w życie wchodzi klauzula odstępnego za zawodnika, która ma wynieść ponad 74 miliony euro (65 milionów funtów).

Semenyo trafił do Bournemouth w styczniu 2023 roku z Bristol City. Transfer zamknął się wówczas w kwocie ponad 10 milionów euro. W swoim piłkarskim CV reprezentant Ghany ma też takie kluby jak Sunderland czy Newport County.

Semenyo w tej kampanii wystąpił łącznie w 17 spotkaniach, notując w nich osiem trafień oraz trzy asysty.

