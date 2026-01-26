Chelsea ruszyła po wielki talent. Opracowała plan

19:19, 26. stycznia 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  HLN / Footmercato

Chelsea chce wzmocnić defensywę i może sięgnąć po młody talent z Belgii - podaje tamtejszy portal HLN. Na radarze The Blues znalazł się perspektywiczny obrońca Genk.

Liam Rosenior
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Chelsea planuje transfer. W grę wchodzi wypożyczenie do Strasbourga

Końcówka zimowego okna transferowego sprawia, że europejskie kluby działają coraz aktywniej. Chelsea ciągle analizuje rynek pod kątem przyszłościowych zawodników. Jednym z nich jest Yaimar Medina, 21-letni lewy obrońca Genk. Ekwadorczyk od pewnego czasu regularnie występuje w belgijskiej lidze i zbiera dobre recenzje.

Według najnowszych informacji przedstawiciele The Blues byli obecni na niedzielnym spotkaniu Genku z Cercle Brugge. Angielski klub chciał na żywo ocenić formę defensora oraz jego zachowanie w warunkach meczowych.

Plan zakłada pozyskanie Mediny, a następnie wypożyczenie go do Strasbourga. W ten sposób Chelsea chce zapewnić piłkarzowi regularną grę i dalszy rozwój. Tym samym angielski gigant kontynuuje strategię pozyskiwania młodych zawodników.

Problem w tym, że belgijski klub nie jest obecnie skłonny do sprzedaży zawodnika. Władze zespołu uważają Medinę za ważny element składu, zwłaszcza w trakcie trwającego sezonu. Dlatego rozmowy są trudne i na razie nie przynoszą oczekiwanego przez londyńczyków efektu.

Przyszłość obrońcy powinna wyjaśnić się w najbliższych tygodniach. W aktualnym sezonie wystąpił w 26 meczach, w których zdobył jedną bramkę i asystę.

