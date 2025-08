Chelsea rusza po transferowy cel Milanu. Ogromna konkurencja

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea chce przekonać Jashariego do transferu

Ardon Jashari ma za sobą bardzo udany sezon w belgijskiej Jupiler Pro League. Pomocnik Club Brugge na tyle wyróżniał się swoimi umiejętnościami, że wzbudził zainteresowanie wielu klubów. Mowa o Chelsea, Tottenhamie, Arsenalu oraz Bayerze Leverkusen.

Najbardziej zdeterminowana ma być ekipa ze Stamford Bridge. Angielski gigant przygotowuje ofertę, gdyż szuka wzmocnień na pozycję środkowego pomocnika.

Jednak mimo zainteresowania ze strony czołowych klubów Premier League, 23-latek chce przenieść się do Milanu. Rozmowy są zaawansowane, a Szwajcar mocno naciska na transfer do włoskiego zespołu.

Klub z Serie A przebudowuje swój zespół i chce pozyskać nowych piłkarzy do środka pola. Jeśli Chelsea chce go sprowadzić, musi działać szybko i przekonać zawodnika do transferu. Póki co nie The Blues nie złożyli jeszcze konkretnej oferty.

Londyńczycy mogą przekonać go swoim projektem sportowym. Budują ambitny skład i chcą rywalizować o kolejne trofea po wygraniu Ligi Konferencji i Klubowych Mistrzostw Świata. Jednak w Milanie mógłby mieć mniejszą konkurencję do pierwszego składu.

Ostateczna decyzja należy do samego Jashariego, który w zeszłym sezonie rozegrał 52 spotkania, strzelił cztery gole i zanotował sześć asyst.

Zobacz także: Chelsea, Tottenham i Newcastle chcą gwiazdę za 50 mln. Stoper rozchwytywany