Chelsea rusza po Brazylijczyka. Błyszczy w Premier League

Chelsea intensywnie monitoruje sytuację Murillo z Nottingham Forest. Według CaughtOffside, The Blues prowadzą działania na szeroką skalę, by przekonać Brazylijczyka do transferu na Stamford Bridge.

Murillo na liście życzeń Chelsea

Chelsea w ostatnich miesiącach bardzo dokładnie analizuje profil Murillo. 23 letni stoper Nottingham Forest uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących defensorów Premier League. W tym sezonie rozegrał 25 spotkań i ugruntował swoją pozycję w składzie. Brazylijczyk ma kontrakt ważny do 2029 roku i nie zawiera on klauzuli wykupu.

Nottingham Forest nie zamierza łatwo oddawać swojego kluczowego zawodnika. Klub nie znajduje się pod presją sprzedaży. Wewnętrznie Murillo jest postrzegany jako jeden z fundamentów długofalowego projektu. Według doniesień wycena przekracza 60 czy nawet 70 milionów funtów. To kwota odzwierciedlająca jego wiek i dynamiczny rozwój.

Obrońca imponuje spokojem przy piłce i siłą w pojedynkach jeden na jednego. Dobrze broni w bocznych sektorach i potrafi wyprowadzać akcje lewą nogą. Jego profil idealnie wpisuje się w wymagania czołowych klubów w Anglii. Chelsea widzi w nim opcję długoterminową, zwłaszcza że planuje przebudowę defensywy.

Liverpool również obserwuje sytuację zawodnika. Zainteresowanie wykazują także Tottenham, Arsenal oraz Manchester United. W tle pojawiały się luźne powiązania z Paris Saint Germain oraz Realem Madryt. Na razie nie wiadomo, czy którykolwiek z tych klubów spełni oczekiwania finansowe Nottingham Forest. Murillo ma preferować dalszą grę w Premier League, mimo sygnałów z Arabii Saudyjskiej.

