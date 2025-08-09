Chelsea robi porządki. Maresca skreślił sześć gwiazd

Chelsea nie uwzględniła w składzie aż sześciu zawodników. Każdy z nich ma opuścić klub w trwającym oknie transferowym. Wśród nich są m.in. Nicolas Jackson i Raheem Sterling - informuje Fabrizio Romano.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Jackson, Nkunku, Sterling i nie tylko – Chelsea zamierza ich sprzedać

Chelsea niespodziewanie sięgnęła po triumf w Klubowych Mistrzostwach Świata 2025. W wielkim finale pokonali faworyzowane Paris Saint-Germain. Kibice mogą być pod wrażeniem nie tylko gry swoich ulubieńców na boisku, ale również działań zarządu na rynku transferowym. The Blues pozyskali latem kilku ciekawych zawodników jak Joao Pedro, Jamie Gittens, Jorrel Hato czy Liam Delap.

Aktualnie kadra pierwszego zespołu jest zbyt szeroka, przez co w Londynie podjęto decyzję o jej skróceniu. W związku z tym Enzo Maresca musiał wytypować zawodników, którzy nie mają przyszłości na Stamford Bridge. W tym gronie nie zabrakło również głośnych nazwisk.

Jeszcze w tym oknie transferowym klub opuścić ma m.in. Nicolas Jackson, Christopher Nkunku czy Raheem Sterling. Ponadto od dawna na miejsce w składzie nie może liczyć również Ben Chilwell. Londyn opuści także Axel Disasi oraz sprowadzony latem ubiegłego roku Renato Veiga. W międzyczasie, gdy trwają starania dot. sprzedaży powyższych zawodników, z Chelsea łączony jest Alejandro Garnacho.

Ostatni sezon Enzo Maresca i spółka zakończyli na 4. miejscu w Premier League. Tym samym Chelsea po roku nieobecności awansowali do Ligi Mistrzów. W poprzednich rozgrywkach oprócz Klubowych Mistrzostw Świata wygrali także Ligę Konferencji.