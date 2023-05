PressFocus Na zdjęciu: Romeo Lavia

Romeo Lavia wzbudza zainteresowanie gigantów Premier League

Jednym z klubów monitorujących sytuację pomocnika jest Chelsea

The Blues najpierw chcą jednak podpisać umowę z Mauricio Pochettino

Romeo Lavia wzmocni środek pola Chelsea?

Według najnowszych informacji “Football Insidera”, Romeo Lavia znajduje się na celowniku Chelsea. Co więcej, włodarze The Blues mają już prowadzić wstępne rozmowy z otoczeniem piłkarza, aby przekonać go do transferu na Stamford Bridge.

Drużyna z Londynu chciałaby uprzedzić innych potentatów, którzy wyrażają zainteresowanie utalentowanym 19-latkiem. Świeżo upieczony reprezentant Belgii może liczyć na oferty również od Manchesteru United oraz Arsenalu.

Ewentualny spadek Southampton do Championship powinien ułatwić odejście Romeo Lavii. Chelsea zanim ruszy na rynek transferowy planuje zamknąć porozumienie z Mauricio Pochettino, który ma zostać nowym trenerem The Blues.