Chelsea rozważa wzmocnienie defensywy. The Blues interesują się Dayotem Upamecano z Bayernu Monachium. Londyńczycy myślą o ruszeniu po Francuza dopiero latem, kiedy będzie wolnym agentem - donosi "Football London".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea ruszy po Dayota Upamecano dopiero latem?

Chelsea latem zbudowała solidną kadrę. Drużyna pod wodzą Enzo Mareski od pierwszej kolejki rozgrywek Premier League spisuje się bardzo dobrze, a także z powodzeniem rywalizuje w Lidze Mistrzów. The Blues jednak mają olbrzymie ambicje, przez co władze klubu rozglądają się za kolejnymi wzmocnieniami.

Od pewnego czasu w mediach przewija się temat Dayota Upamecano łączonego z Chelsea. Najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje „Football London”. Otóż zespół ze Stamford Bridge może zrezygnować z zimowego transferu Francuza z Bayernu Monachium i poczeka do lata. Tym samym The Blues podejmują ryzyko, ponieważ w styczniu po defensora może zgłosić się inny klub.

Dayot Upamecano po zakończeniu sezonu zapewne zostanie wolnym agentem. Umowa Francuza z Bayernem Monachium dobiega bowiem końca. Obecnie nie ma żadnych przesłanek, że współpraca między stronami będzie kontynuowana. Warto zaznaczyć, że Chelsea nie jest jedyną stroną zainteresowaną defensorem. Zawodnik jest łączony też z Manchesterem United.

Dayot Upmaecano dotychczas rozegrał 178 spotkań w koszulce Bayernu Monachium. W tym czasie Francuz zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Defensor zaliczył też 10 asyst.