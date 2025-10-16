Manchester United chce gwiazdę Bayernu! Hit na horyzoncie

19:52, 16. października 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Foot Mercato

Manchester United może przeprowadzić hit transferowy. Czerwone Diabły są gotowe włączyć się do walki o pozyskanie Dayota Upamecano z Bayernu Monachium - informuje "Foot Mercato".

Ruben Amorim
Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Dayot Upamecano wybierze Manchester United?

Manchester United nie imponuje formą. Zespół prowadzony przez Rubena Amorima od pierwszej kolejki prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Już w najbliższą niedzielę Czerwone Diabły będą mogły zmazać plamę ze swoich dotychczasowych występów, choć zadanie będzie niezwykle trudne. Zmierzą się bowiem na wyjeździe z Liverpoolem.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje z obozu Manchesteru United przekazuje serwis „Foot Mercato”. Otóż Czerwone Diabły liczą się w walce o niezwykle głośny transfer. W kręgu zainteresowań angielskiego zespołu znalazł się bowiem Dayot Upamecano z Bayernu Monachium. Zespół z Old Trafford dołącza zatem do FC Barcelony i Realu Madryt. Hiszpanie też chcą pozyskać defensora.

Trudno przewidzieć, jaka przyszłość czeka Dayota Upamecano. Kontrakt Francuza z Bayernem Monachium wygasa wraz z końcem sezonu. Defensor nie wyklucza pozostanie na Allianz Arenie. Zawodnik jednak bierze również pod uwagę zmianę otoczenia. Zapowiadają się zatem niezwykle ekscytujące miesiąca w kontekście przyszłości 26-latka.

Dayot Upamecano reprezentuje barwy Bayernu Monachium od 2021 roku. Dotychczas defensor rozegrał 161 spotkań w koszulce obecnego mistrza Niemiec. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie pięć trafień, a także 10 asyst.

