Barcelona nie odpuszcza ws. Juliana Alvareza! Opracowała nowy plan

09:36, 18. sierpnia 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  El Chiringuito

FC Barcelona zamierza walczyć o sprowadzenie Juliana Alvareza do ostatnich sekund letniego okienka. Według El Chiringuito Katalończycy opracowali nowy plan ws. transferu.

Julian Alvarez
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Kluczowe spotkanie w Atletico. Alvarez naciska na transfer

Barcelona wciąż nie zamierza rezygnować ze swojego głównego celu transferowego. Władze z Camp Nou przetestowały już determinację Atletico Madryt, składając ofertę sięgającą 100 milionów euro. Z kolei sam Julian Alvarez nadal naciska na transfer do Dumy Katalonii.

Los Colchoneros konsekwentnie odrzucają zakusy ligowego rywala i nie zamierzają tracić kluczowego napastnika. Mimo że 26-latek wznowił treningi z zespołem, jego przyszłość nadal nie jest jasna. Działacze Blaugrany liczą, że rosnąca presja otoczenia doprowadzi do przełomu przed ostatnim dniem okienka transferowego.

Kluczowy dla całej sagi będzie przebieg spotkania gwiazdora z dyrektorem generalnym Atletico, Miguelem Angelem Gilem Marinem. Rozmowa była kilkukrotnie przekładana, lecz ma odbyć się w ciągu najbliższych dni. Argentyńczyk zamierza osobiście poprosić władze klubu o zmianę stanowiska i rozpoczęcie negocjacji z Barceloną.

Jeśli rozmowy zakończą się fiaskiem, Joan Laporta ma zamiar wrócić po mistrza świata zimą z identyczną ofertą stu milionów euro.

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