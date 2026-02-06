Chelsea naciska na wielki transfer. Szykuje się hit

12:38, 6. lutego 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski

Chelsea szykuje duży ruch na letnie okienko transferowe. Według portalu TEAMtalk na celowniku londyńskiego klubu znalazł się Morgan Rogers.

Mark Pain / Alamy

Chelsea chce sprowadzić gwiazdę. Morgan Rogers może trafić na Stamford Bridge

Chelsea już teraz pracuje nad transferami na kolejny sezon i już od dawna bardzo wysoko na liście życzeń znajduje się Morgan Rogers. Pomocnik Aston Villi rozgrywa naprawdę udaną kampanię. W lidze zdobył siedem goli i pięć asyst. Dlatego wartość Anglika mocno wzrosła. W związku z tym zawodnik przyciąga uwagę największych klubów.

Działacze z Stamford Bridge widzą w nim idealne uzupełnienie dla Cole’a Palmera. Rogers potrafi grać nie tylko w środku, ale też odnajduje się na skrzydle. The Blues wierzą, że duet dwóch kreatywnych piłkarzy może dać drużynie jeszcze więcej jakości w ataku.

Problemem pozostaje cena, która obecnie przekracza 80 milionów funtów, a mówi się nawet o kwocie bliskiej stu milionów. Aston Villa nie chce sprzedawać swojego lidera, ponieważ walczy o najwyższe cele. Co więcej, Rogers ma ważny kontrakt do 2031 roku. Mimo to zainteresowanie rośnie, gdyż Manchester City, Manchester United oraz Arsenal również obserwują sytuację 23-latka.

