Chelsea planuje hitowy transfer. To główny cel na 2026 rok

Chelsea dokonała tego lata wielu ciekawych transferów, a już teraz planuje kolejne. Głównym celem na przyszły rok jest Morgan Rogers z Aston Villi.

fot. Mark Pain Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea podejmie kolejną próbę. Celem gwiazda Premier League

Chelsea latem przebudowała ofensywę, ściągając takich piłkarzy, jak Liam Delap, Joao Pedro, Jamie Gittens czy Alejandro Garnacho. Na finiszu okienka postawiła też na Facundo Buonanotte, który został wypożyczony z Brighton. To był zaskakujący ruch, który pokazuje, że nie wszystko powiodło się po myśli giganta ze Stamford Bridge. Równocześnie był łączony z Xavim Simonsem, który wylądował w Tottenhamie oraz Ferminem Lopezem, ale ten zdecydował się pozostać w Barcelonie.

Nie ulega wątpliwościom, że The Blues będą kontynuować prace nad wzmocnieniami ofensywy. „TBR Football” twierdzi, że numerem jeden na liście życzeń jest Morgan Rogers, o którego zabiegali już w ostatnich miesiącach. Aston Villa nie była jednak zainteresowana sprzedażą gwiazdy, więc zażyczyła sobie za niego olbrzymich pieniędzy. Chelsea próbowała przekonać ligowego rywala do zmiany decyzji, ale negocjacje zakończyły się niepowodzeniem.

Chelsea identyfikuje Rogersa jako wymarzone wzmocnienie ofensywy, więc zamierza po niego wrócić w 2026 roku. Z pewnością podejmie kolejną próbę, tym razem w pełni skupiając się na jego transferze i rozmowach z Aston Villą.

🚨 Morgan Rogers has emerged as Chelsea’s top target for 2026.



The Blues failed with a late approach for the Aston Villa midfielder this summer.



(Source: @TBRFootball) pic.twitter.com/lBqMbgH7OB — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 5, 2025

23-latek jest sześciokrotnym reprezentantem Anglii, a portal „Transfermarkt” wycenia go na 55 milionów euro. Poprzedni sezon zakończył z dorobkiem 14 bramek i 16 asyst.