Chelsea może sprowadzić skrzydłowego. Rosenior naciska na transfer

Chelsea rozważa sprowadzenie piłkarza ze Strasbourga po zakończeniu sezonu. Według portalu Bolavip nowy szkoleniowiec The Blues naciska na transfer Valentina Barco.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Rosenior chce znów pracować z Barco. Chelsea może go ściągnąć

Valentin Barco znajduje się na liście życzeń Chelsea, a Liam Rosenior naciska na sprowadzenie 21-latka. Nowy szkoleniowiec angielskiego giganta bardzo dobrze zna jego możliwości dzięki wcześniejszej pracy w Strasbourgu i przyznał, że znów chce współpracować z Argentyńczykiem.

Młody zawodnik wyróżnia się uniwersalnością. Może grać na lewej obronie, w środku pola, a także na skrzydle. W Ligue 1 w siedemnastu spotkaniach zdobył jedną bramkę i zanotował cztery asysty.

W przeciwieństwie do skomplikowanych negocjacji między klubami tutaj sytuacja wydaje się prostsza. Strasbourg oraz Chelsea należą do tej samej grupy właścicielskiej BlueCo, więc nie powinno być problemu z osiągnięciem porozumienia. The Blues chcą zwiększyć głębię składu, a Argentyńczyk idealnie pasuje do planu budowy szerokiej kadry.

Z jednej strony Premier League to ogromne wyzwanie, ale z drugiej szansa na rozwój. Pomocnik mógłby liczyć na zaufanie trenera i grę w znanym sobie systemie taktycznym. Barco przez portal „Transfermarkt” jest wyceniany na 25 milionów euro.

