Transfer Semenyo. Maresca wyjaśnił, co naprawdę myśli o plotkach

Antoine Semenyo to zawodnik, wokół którego nie brakuje spekulacji. Tymczasem nie chciał ich komentować Enzo Maresca, który przemówił przed meczem Chelsea z Aston Villą.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Enzo Maresca a Antoine Semenyo. Jasny przekaz

Antoine Semenyo wygląda na to, że niebawem zostanie zawodnikiem Manchesteru City. Klub z Etihad Stadium na ten moment wydaje się najbardziej zdeterminowany, aby pozyskać piłkarza, choć również działacze Chelsea wykazują zainteresowanie ofensywnym zawodnikiem. Komentarza na temat toczących się spekulacji wolał unikać menedżer The Blues. Zapytany o transfer Semenyo, Enzo Maresca odpowiedział: – Koncentruję się na Aston Villi – rzekł trener cytowany przez Sky Sports.

– Nie interesuje mnie, czy zawodnicy przychodzą, czy odchodzą – zaznaczył Włoch.

Maresca ogólnie dał do zrozumienia, że ekipa z Londynu nie potrzebuje posiłków w trakcie zimowego okna transferowego. Poproszony o odpowiedź na pytanie, czy chce skrzydłowego w styczniu, odpowiedział jednoznacznie.

– Wiem, że muszę powtarzać na każdej konferencji prasowej dokładnie to samo. Niemniej przed transferem do Newcastle mówiłem o moich relacjach z klubem i powiedziałem, że są dobre. Mówiłem o Estevao i Liamie Delapie, a teraz muszę powtórzyć, muszę mówić o skrzydłowych. Przed meczem z Newcastle powiedziałem, że jestem zakochany w składzie, jaki mamy i nie sądzę, żebyśmy musieli coś robić w trakcie okna transferowego – powiedział trener.

Chelsea w 2025 roku ma do rozegrania jeszcze dwa spotkania. Oprócz potyczki z ekipą z Villa Park, na drodze The Blues stanie również Bournemouth.